دراسة: الضحك علاج فعّال للقلق ويعزز الرضا عن الحياة

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة تحليلية شاملة من جامعة جيان الإسبانية أن العلاج بالضحك يمكن أن يساهم بشكل كبير في خفض مستويات القلق وزيادة الرضا عن الحياة، وهو ما يدعم مكانته كأداة فعالة في تحسين الصحة النفسية.

حلل الباحثون نتائج 33 تجربة سريرية أُجريت بين عامي 1991 و2024، بمشاركة أكثر من 2100 شخص، معظمهم من النساء، في بيئات مختلفة، منها ما يتعلق بالرعاية الصحية.



ووفقًا لموقع "MedicalXpress"، سجلت الدراسة تأثيرًا كبيرًا للعلاج بالضحك على القلق (SMD = 0.83) وعلى رضا الحياة (SMD = 0.98)، وهي نتائج تُصنف ضمن التأثيرات القوية.



كما أظهرت يوغا الضحك نتائج أكثر فاعلية، حيث بلغ تأثيرها على القلق (1.02) وعلى رضا الحياة (1.28)، بينما كانت جلسات الضحك عبر الإنترنت أقل فعالية، ما يشير إلى أهمية التفاعل الاجتماعي المباشر.



وخلص الباحثون إلى أن الضحك ليس فقط تعبيرًا عن الفرح، بل أداة علاجية حقيقية يمكن أن تساعد في إدارة القلق وتعزيز جودة الحياة.