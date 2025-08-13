دراسة: الضحك علاج فعّال للقلق ويعزز الرضا عن الحياة

حلل الباحثون نتائج 33 تجربة سريرية أُجريت بين عامي 1991 و2024، بمشاركة أكثر من 2100 شخص، معظمهم من النساء، في بيئات مختلفة، منها ما يتعلق بالرعاية الصحية.
ووفقًا لموقع "MedicalXpress"، سجلت الدراسة تأثيرًا كبيرًا للعلاج بالضحك على القلق (SMD = 0.83) وعلى رضا الحياة (SMD = 0.98)، وهي نتائج تُصنف ضمن التأثيرات القوية.
كما أظهرت يوغا الضحك نتائج أكثر فاعلية، حيث بلغ تأثيرها على القلق (1.02) وعلى رضا الحياة (1.28)، بينما كانت جلسات الضحك عبر الإنترنت أقل فعالية، ما يشير إلى أهمية التفاعل الاجتماعي المباشر.
وخلص الباحثون إلى أن الضحك ليس فقط تعبيرًا عن الفرح، بل أداة علاجية حقيقية يمكن أن تساعد في إدارة القلق وتعزيز جودة الحياة.
-
أخبار متعلقة
-
فيتامين د في الصيف.. هل الاستغناء عنه آمن؟
-
بعد الإقلاع عن التدخين- إليك ما يحدث لقلبك
-
ما تأثير اللحوم الحمراء على الصحة العقلية؟
-
هل يجب تفريغ غلاية الماء في كل مرة استخدام؟
-
دراسة تكشف سببا محتملا وراء زيادة خطر إصابة الأطفال بالتوحد
-
العلاقة بين الغذاء والسرطان.. حقائق ينبغي معرفتها
-
5 أخطاء شائعة تُفقد كريم الوقاية من الشمس فاعليته
-
5 عادات خاطئة تُحوّل الشاي من مشروب صحي إلى ضار