الأربعاء 2025-08-13 01:44 م
 

دراسة: الضحك علاج فعّال للقلق ويعزز الرضا عن الحياة

يقبث
تعبيرية
 
الأربعاء، 13-08-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة تحليلية شاملة من جامعة جيان الإسبانية أن العلاج بالضحك يمكن أن يساهم بشكل كبير في خفض مستويات القلق وزيادة الرضا عن الحياة، وهو ما يدعم مكانته كأداة فعالة في تحسين الصحة النفسية.

اضافة اعلان


حلل الباحثون نتائج 33 تجربة سريرية أُجريت بين عامي 1991 و2024، بمشاركة أكثر من 2100 شخص، معظمهم من النساء، في بيئات مختلفة، منها ما يتعلق بالرعاية الصحية.


ووفقًا لموقع "MedicalXpress"، سجلت الدراسة تأثيرًا كبيرًا للعلاج بالضحك على القلق (SMD = 0.83) وعلى رضا الحياة (SMD = 0.98)، وهي نتائج تُصنف ضمن التأثيرات القوية.


كما أظهرت يوغا الضحك نتائج أكثر فاعلية، حيث بلغ تأثيرها على القلق (1.02) وعلى رضا الحياة (1.28)، بينما كانت جلسات الضحك عبر الإنترنت أقل فعالية، ما يشير إلى أهمية التفاعل الاجتماعي المباشر.


وخلص الباحثون إلى أن الضحك ليس فقط تعبيرًا عن الفرح، بل أداة علاجية حقيقية يمكن أن تساعد في إدارة القلق وتعزيز جودة الحياة.

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

عخ

طب وصحة فيتامين د في الصيف.. هل الاستغناء عنه آمن؟

غزة

فلسطين 123 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

مستشفيات البشير

أخبار محلية مستشفيات البشير تعيد توصيل ذراع مبتورة لطفلة تبلغ 14 عاماً

67ه

طب وصحة بعد الإقلاع عن التدخين- إليك ما يحدث لقلبك

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الأردن يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بالقاهرة

يقبث

طب وصحة دراسة: الضحك علاج فعّال للقلق ويعزز الرضا عن الحياة

آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

فلسطين جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة