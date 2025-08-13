الأربعاء 2025-08-13 01:43 م
 

الأردن ينجح في الحفاظ على استمرارية تزويد التيار الكهربائي رغم الأحمال القياسية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 13-08-2025 12:39 م
الوكيل الإخباري-   في ظل موجة حرٍّ استثنائية تشهدها المملكة منذ بداية الأسبوع، سجّل النظام الكهربائي الأردني يوم أمس الثلاثاء أعلى حمل أقصى في تاريخ البلاد، بلغ 4765 ميغاواط عند الساعة 19:38 مساءً، في رقمٍ قياسي يعكس الضغط غير المسبوق على الشبكة.اضافة اعلان


وبفضل المتابعة الحثيثة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبالتنسيق والتعاون المستمر مع شركات الكهرباء، نجح النظام الكهربائي الأردني في الحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي لجميع مناطق المملكة، دون أي انقطاع عام يُذكر.

وتمكن النظام الكهربائي من الحفاظ على استقراره وكفاءته التشغيلية، فيما ظهرت بعض الانقطاعات المحدودة والفردية التي تُعد طبيعية في أي نظام كهربائي متقدّم، ويمكن حدوثها بمثل هذه الظروف، وتم التعامل معها فورًا وبسرعة عالية، ما يعكس قدرة الشبكة على الاستجابة الفورية والتعامل مع الضغوط الاستثنائية بكفاءة واحترافية عالية.

وأكدت الهيئة أن هذا الأداء يعكس كفاءة وفاعلية الإجراءات التشغيلية والفنية المتخذة، وأهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، وحملات التوعية المكثفة، ما أسهم في ضمان استدامة التيار للمواطنين والمرافق الحيوية، رغم الأحمال القياسية والظروف الجوية الاستثنائية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

عخ

طب وصحة فيتامين د في الصيف.. هل الاستغناء عنه آمن؟

غزة

فلسطين 123 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

مستشفيات البشير

أخبار محلية مستشفيات البشير تعيد توصيل ذراع مبتورة لطفلة تبلغ 14 عاماً

67ه

طب وصحة بعد الإقلاع عن التدخين- إليك ما يحدث لقلبك

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الأردن يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بالقاهرة

يقبث

طب وصحة دراسة: الضحك علاج فعّال للقلق ويعزز الرضا عن الحياة

آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

فلسطين جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة