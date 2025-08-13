الأردن ينجح في الحفاظ على استمرارية تزويد التيار الكهربائي رغم الأحمال القياسية

12:39 م

الوكيل الإخباري- في ظل موجة حرٍّ استثنائية تشهدها المملكة منذ بداية الأسبوع، سجّل النظام الكهربائي الأردني يوم أمس الثلاثاء أعلى حمل أقصى في تاريخ البلاد، بلغ 4765 ميغاواط عند الساعة 19:38 مساءً، في رقمٍ قياسي يعكس الضغط غير المسبوق على الشبكة.





وبفضل المتابعة الحثيثة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبالتنسيق والتعاون المستمر مع شركات الكهرباء، نجح النظام الكهربائي الأردني في الحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي لجميع مناطق المملكة، دون أي انقطاع عام يُذكر.



وتمكن النظام الكهربائي من الحفاظ على استقراره وكفاءته التشغيلية، فيما ظهرت بعض الانقطاعات المحدودة والفردية التي تُعد طبيعية في أي نظام كهربائي متقدّم، ويمكن حدوثها بمثل هذه الظروف، وتم التعامل معها فورًا وبسرعة عالية، ما يعكس قدرة الشبكة على الاستجابة الفورية والتعامل مع الضغوط الاستثنائية بكفاءة واحترافية عالية.



وأكدت الهيئة أن هذا الأداء يعكس كفاءة وفاعلية الإجراءات التشغيلية والفنية المتخذة، وأهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، وحملات التوعية المكثفة، ما أسهم في ضمان استدامة التيار للمواطنين والمرافق الحيوية، رغم الأحمال القياسية والظروف الجوية الاستثنائية.