بعد الإقلاع عن التدخين- إليك ما يحدث لقلبك

وبعد أقل من 24 ساعة، تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى طبيعتها، ما يسمح بتدفق أكسجين أفضل إلى القلب والدماغ وبقية الأعضاء.
ويُعد التدخين من الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية، لكن التوقف عنه يقلل خطر الإصابة فورًا، بل ويخفض احتمال تكرار النوبة القلبية للنصف تقريبًا لدى من سبق وتعرض لها.
أما الدورة الدموية، فتبدأ بالتحسن مباشرة، لكن التأثير الأكبر يظهر بعد أسبوعين، حيث يشعر الشخص بدفء الأطراف وتحسن التنفس والطاقة، وتنخفض معه مخاطر أمراض القلب بشكل ملحوظ.
