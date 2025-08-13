الأربعاء 2025-08-13 01:44 م
 

بعد الإقلاع عن التدخين- إليك ما يحدث لقلبك

الأربعاء، 13-08-2025 01:27 م

الوكيل الإخباري-   كشف تقرير نشره موقع "WebMD" أن الإقلاع عن التدخين يُحدث تأثيرًا إيجابيًا سريعًا على صحة القلب، ويبدأ هذا التأثير خلال نصف ساعة فقط من تدخين آخر سيجارة، حيث تنخفض معدلات ضغط الدم والنبض إلى المستويات الطبيعية، ما يقلل من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبعد أقل من 24 ساعة، تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى طبيعتها، ما يسمح بتدفق أكسجين أفضل إلى القلب والدماغ وبقية الأعضاء.

ويُعد التدخين من الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية، لكن التوقف عنه يقلل خطر الإصابة فورًا، بل ويخفض احتمال تكرار النوبة القلبية للنصف تقريبًا لدى من سبق وتعرض لها.

أما الدورة الدموية، فتبدأ بالتحسن مباشرة، لكن التأثير الأكبر يظهر بعد أسبوعين، حيث يشعر الشخص بدفء الأطراف وتحسن التنفس والطاقة، وتنخفض معه مخاطر أمراض القلب بشكل ملحوظ.

الكونسلتو 

 
 
