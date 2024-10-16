وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما خيريا في الرمثا

وأكد الخلايلة أن الزيارات الميدانية تأتي دائما بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص على التواصل الميداني المباشر مع المواطنين.
وقال إن "الملتقى في هذه المنطقة من ثرى بلدنا الطهور وعلى مقربة من منطقة اليرموك وفي سفح من سفوح حوران وعلى مشارف بيت المقدس يدل على أهمية وبركة بلدنا الطيب"، داعيا الأئمة والوعاظ والدعاة المشاركين في الملتقى إلى استثمار هذا اللقاء العلمي من خلال تبادل الآراء والخبرات بما يخدم رسالة الأوقاف بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
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