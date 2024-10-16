وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما خيريا في الرمثا

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية بمنطقة الطرة في لواء الرمثا.

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وأكد الخلايلة أن الزيارات الميدانية تأتي دائما بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص على التواصل الميداني المباشر مع المواطنين.