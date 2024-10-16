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وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما خيريا في الرمثا

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
الأربعاء، 16-10-2024 06:01 م

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية بمنطقة الطرة في لواء الرمثا.

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وأكد الخلايلة أن الزيارات الميدانية تأتي دائما بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص على التواصل الميداني المباشر مع المواطنين.


وقال إن "الملتقى في هذه المنطقة من ثرى بلدنا الطهور وعلى مقربة من منطقة اليرموك وفي سفح من سفوح حوران وعلى مشارف بيت المقدس يدل على أهمية وبركة بلدنا الطيب"، داعيا الأئمة والوعاظ والدعاة المشاركين في الملتقى إلى استثمار هذا اللقاء العلمي من خلال تبادل الآراء والخبرات بما يخدم رسالة الأوقاف بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

 
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