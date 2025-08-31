وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في عجلون وجرش

وخلال زيارته إلى بلدية النسيم، التقى الوزير رئيس اللجنة قاسم المصري في مبنى البلدية، وجال في عدد من المناطق التابعة لها، واطلع على واقع الخدمات والنظافة العامة.
كما تفقد مناطق بلدية المعراض، مؤكدا أهمية تعزيز الخدمات المقدمة وتحسين مستوى النظافة.
والتقى المصري رئيس اللجنة محمود الخوالدة بحضور متصرف لواء المعراض الدكتور رضا الغياث، واستمع إلى إيجاز حول الواقع الإداري والمالي والخدمي في البلدية.
وفي بلدية الجنيد بمحافظة عجلون، حيث تفقد المصري سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وواقع النظافة.
وأكد وزير الإدارة المحلية خلال جولاته الميدانية ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة إدارتها، والاهتمام بواقع الطرق والمشاريع الخدمية، إضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
