وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في عجلون وجرش

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم الأحد، بلديات النسيم والمعراض في محافظة جرش، وبلدية الجنيد في محافظة عجلون، للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، والإجراءات المالية والإدارية والخدمية.

وخلال زيارته إلى بلدية النسيم، التقى الوزير رئيس اللجنة قاسم المصري في مبنى البلدية، وجال في عدد من المناطق التابعة لها، واطلع على واقع الخدمات والنظافة العامة.



كما تفقد مناطق بلدية المعراض، مؤكدا أهمية تعزيز الخدمات المقدمة وتحسين مستوى النظافة.



والتقى المصري رئيس اللجنة محمود الخوالدة بحضور متصرف لواء المعراض الدكتور رضا الغياث، واستمع إلى إيجاز حول الواقع الإداري والمالي والخدمي في البلدية.



وفي بلدية الجنيد بمحافظة عجلون، حيث تفقد المصري سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وواقع النظافة.