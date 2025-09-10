وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الجيزة والعامرية

05:38 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745620 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الأربعاء، سير العمل في بلديتي الجيزة والعامرية جنوبي العاصمة، واطلع على واقع الخدمات والمشاريع المنفذة والاستعدادات لفصل الشتاء. اضافة اعلان





وأكد المصري أن تحسين مستوى النظافة، وتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية تمثل أولويات عمل البلديات، بما ينعكس إيجابًا على خدمة المواطنين وتعزيز العمل البلدي.



واستمع من رئيس لجنة بلدية الجيزة، مراد سلطان، إلى عرض حول مشاريع البلدية وخططها ووضعها المالي والإداري، وقام بجولة تفقدية في عدد من مناطق البلدية، اطلع خلالها على مستوى الخدمات وسير العمل في المشاريع.



وفي مبنى بلدية العامرية، بحث الوزير مع رئيس لجنة البلدية، المهندس عبدالله المطيريين، الإجراءات المتخذة للاستعداد للشتاء، إضافة إلى الوضع المالي والإجراءات الإدارية المتبعة، كما تفقد خلال جولة ميدانية الخدمات المقدمة ومستوى النظافة في مناطق البلدية.



وتفقد الوزير خلال جولته في مناطق البلديتين واقع الطرق والمشاريع الخدمية وأعمال تصريف الأمطار، مؤكّدًا أهمية تطوير الخدمات البلدية واعتبار النظافة والاستعداد لموسم الأمطار أولوية قصوى، مع ضرورة وضع خطط عمل متكاملة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

