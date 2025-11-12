وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامية نبيلة السلاخ

واستذكر المومني، مناقب الفقيدة ودورها الإذاعي الثري، باعتبارها من أبرز الأصوات النسائية التي قدمت مضمونا هادفا للمستمع الأردني والعربي، خلال فترة عملها في الإذاعة الأردنية.
وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
