الأربعاء 2025-11-12 09:45 ص
 

وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامية نبيلة السلاخ

نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامية نبيلة السلاخ، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الثلاثاء. واستذكر المومني، مناقب الفقيدة ودورها الإذاعي الثري
الإعلامية نبيلة السلاخ
 
الأربعاء، 12-11-2025 09:07 ص

الوكيل الإخباري-   نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامية نبيلة السلاخ، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الثلاثاء.

اضافة اعلان


واستذكر المومني، مناقب الفقيدة ودورها الإذاعي الثري، باعتبارها من أبرز الأصوات النسائية التي قدمت مضمونا هادفا للمستمع الأردني والعربي، خلال فترة عملها في الإذاعة الأردنية.


وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فل

منوعات فيديو حصد ملايين المشاهدات..وعد طيار لابنته يحوّل رحلة جوية لتجربة لا تُنسى بأمريكا

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : حادث تدهور على نزول العدسية

الاحتلال يطلق النار داخل مخيم طولكرم

فلسطين الاحتلال يطلق النار داخل مخيم طولكرم

لىلىلى

منوعات إقبال جماهيري غير مسبوق على المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه

جانب من الضباب

أخبار محلية تحذيرات هامة للسائقين على هذه الطرق - اسماء

نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامية نبيلة السلاخ، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الثلاثاء. واستذكر المومني، مناقب الفقيدة ودورها الإذاعي الثري

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامية نبيلة السلاخ

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يرحب بنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية



 
 





الأكثر مشاهدة