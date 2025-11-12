وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامية نبيلة السلاخ

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامية نبيلة السلاخ، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الثلاثاء.

واستذكر المومني، مناقب الفقيدة ودورها الإذاعي الثري، باعتبارها من أبرز الأصوات النسائية التي قدمت مضمونا هادفا للمستمع الأردني والعربي، خلال فترة عملها في الإذاعة الأردنية.