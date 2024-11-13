 
الأربعاء 2024-11-13 10:10 م
 

وزير البيئة يدعو لاتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأولويات المناخية

مؤتمر الأطراف التاسع والعشرينCOP29
مؤتمر الأطراف التاسع والعشرينCOP29
الأربعاء، 13-11-2024 08:47 م

الوكيل الإخباري-    دعا وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة إلى زيادة الطموح واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأولويات المناخية في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرينCOP29 والذي يقام في مدينة باكو- اذربيجان.

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جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة جناح البحر الأبيض المتوسط رسميا، اليوم الأربعاء،في المؤتمر، التزاما بالوحدة والعمل المنسق عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط في مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة، في إطار جهود الاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون في مجالات أساسية مثل المياه والطاقة والزراعة.


وشدد وزير البيئة على الدور الفاعل للأردن في دعم التعاون الإقليمي في مجال المناخ، بصفته رئيسًا مشاركًا للاتحاد من أجل المتوسط، داعيا إلى تعزيز الروابط بين دول البحر الأبيض المتوسط لمعالجة التحديات المشتركة، مثل ندرة المياه وتأثير تدفقات اللاجئين.

 
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