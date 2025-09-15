وزير البيئة يفتتح متحف العرب البيئي في جرش

الوكيل الإخباري- افتتح وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، متحف العرب البيئي، الذي جاء بمناسبة اعتماد لواء المعراض لواء للثقافة لعام 2025، ونظمته الجمعية الخضراء لحماية الطبيعة والبيئة.

وقال سليمان إن هذا الصرح الذي يمثل ثمرة تعاون وجهود أردنية وعربية صادقة جاءت لتترجم قيم الشراكة الحقيقية والعمل المؤسسي الجاد في خدمة البيئة والمجتمع والتنمية المستدامة.



وأضاف، إن موضوع النفايات وإعادة التدوير أصبح من أبرز التحديات البيئية التي تواجه المجتمعات الحديثة، ليس فقط لارتباطه المباشر بصحة الإنسان والبيئة، بل لما يحمله من فرص اقتصادية واعدة ترفد الناتج المحلي وتخلق فرص عمل جديدة، مشيرا الى أن النفايات لم تعد مجرد عبء أو مشكلة، بل أصبحت موردا يمكن استثماره لخدمة الوطن والمواطن.



وأشار خلال رعايته حفل الافتتاح مندوباً عن رئيس الوزراء إلى أن الأردن يشهد وعيا متزايدا وتجاوبا من مختلف فئات المجتمع على أهمية استثمار النفايات، بفضل جهود مشتركة بين وزارة الجمعيات البيئية والمؤسسات الرسمية والخاصة، إلى جانب المبادرات الشبابية التي كان لها الدور الأبرز في نشر ثقافة فرز النفايات وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة.



وبين أن هذا اليوم ليس مجرد افتتاح متحف بل هو رسالة وعي وأمل، لجعل فرز النفايات وإعادة التدوير ثقافة يومية عملية تعكس وعي المواطن الأردني والتزامه الوطني.



وقال، إن مشاركة جمعيات بيئية من سلطنة عمان في حفل افتتاح المتحف، وفنانين عرب ومؤسسات وخاصة ومنظمات مجتمع مدني، يؤكد أن العمل البيئي جهد مشترك، ويهدف إلى حماية الكوكب للأجيال القادمة.



من جانبه، أشار رئيس الجمعية غسان عياصرة إلى أن فكرة المتحف تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، مبينا أن المتحف يحتوي على تحف فنية مصنوعة من المخلفات البيئية.



وأكد أن الجمعية نظمت العديد من المعارض والبازارات البيئية والورش في المؤسسات والمدارس المختلفة، وتدريب آلاف الطلبة، داعيا الى دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والطبيعة والإنسان.