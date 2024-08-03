وزير التربية والتعليم يعلن عن موعد نتائج التوجيهي

02:46 م

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الوكيل الاخباري- تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2024، يوم الخميس المقبل عبر الرابط الإلكتروني ( www.tawjihi.jo) الساعة الخامسة مساء.

وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة مساء لإعلان نسب النجاح في الامتحان في الفروع كافة وأسماء الأوائل.



