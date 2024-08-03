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وزير التربية والتعليم يعلن عن موعد نتائج التوجيهي

وزارة التربية
نتائج التوجيهي




 

السبت، 03-08-2024 02:46 م
 الوكيل الاخباري- تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2024، يوم الخميس المقبل عبر الرابط الإلكتروني ( www.tawjihi.jo) الساعة الخامسة مساء.
وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة مساء لإعلان نسب النجاح في الامتحان في الفروع كافة وأسماء الأوائل.

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