الأربعاء 2025-04-16 02:17 م
 

وزير التربية يؤكد على اهمية الفعاليات الوطنية في مدارس المملكة

طلبة مدارس حكومية
مدارس
 
الأربعاء، 16-04-2025 01:43 م

الوكيل الإخباري-   رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة احتفال الأسرة التربوية والتعليمية بيوم العلم الأردني، الذي نظمته الوزارة في ساحتها اليوم الأربعاء. 

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وجرى خلال الحفل الذي حضره الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، وعدد كبير من أبناء الأسرة التربوية رفع العلم في ساحة وزارة التربية والتعليم.


وأعرب الدكتور محافظة عن اعتزازه والأسرة التربوية بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني، وتعزيز معاني الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلبة، حيث شهدت مدارس المملكة كافة فعاليات الاحتفال بيوم العلم صباح اليوم، مهنئًا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين والأردنيين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبهم.


وأنشد الكشافة والمرشدات، نشيد "خافقات في المعالي"، حيث تزينت مباني وساحات الوزارة ومديريات التربية والتعليم ومدارس المملكة، بهذه المناسبة بالأعلام والرايات زهوا وفخارًا، في أجواء احتفالية بهذا اليوم الذي يحمل معاني الاعتزاز بالوطن وقائد الوطن.

 
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