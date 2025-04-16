وزير التربية يؤكد على اهمية الفعاليات الوطنية في مدارس المملكة

الوكيل الإخباري- رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة احتفال الأسرة التربوية والتعليمية بيوم العلم الأردني، الذي نظمته الوزارة في ساحتها اليوم الأربعاء.

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وجرى خلال الحفل الذي حضره الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، وعدد كبير من أبناء الأسرة التربوية رفع العلم في ساحة وزارة التربية والتعليم.



وأعرب الدكتور محافظة عن اعتزازه والأسرة التربوية بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني، وتعزيز معاني الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلبة، حيث شهدت مدارس المملكة كافة فعاليات الاحتفال بيوم العلم صباح اليوم، مهنئًا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين والأردنيين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبهم.