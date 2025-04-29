وزير التربية يتفقد عدداً من مدارس الزرقاء

الوكيل الإخباري- تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، عددا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية، بحضور النائبين حمود الزواهرة ومحمد الغويري.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة، شملت جولة الوزير التفقدية مدارس: العالوك الثانوية المختلطة للبنات، والميدان الأساسية للبنين، والميدان الأساسية المختلطة، والكمشة الثانوية للبنين، والكمشة الثانوية المختلطة، وأم المكمان الشمالي الأساسية المختلطة، وصروت الثانوية المختلطة، وصروت الثانوية للبنين، وأم البيار الأساسية المختلطة، والرياض الأساسية المختلطة، وبيرين الأساسية المختلطة، وبيرين الثانوية للبنين.

وأوعز محافظة، خلال الجولة التي رافقه فيها مديرا إدارتي الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة، واللوازم والتزويد محمد المناصير، بالعمل على إزالة المبنى القديم في مدرسة العالوك وبناء وحدة صحية جديدة.



وأكد، خلال زيارته للمدرسة، ضرورة تفعيل دور الإرشاد التربوي، وتقديم المساعدة الفنية لإدارتها ومعلماتها، وصيانة البلاط وأدراج المبنى.

وأوعز محافظة، خلال تفقده مدرسة الميدان، بإجراء صيانة عامة للمدرسة، ووضعها على خطة الوزارة لإنشاء بناء جديد، كما أوعز بصيانة مدرستي "الكمشة الثانوية للبنين" و"الكمشة المختلطة"، وتركيب مظلات للساحات.



وفي مدرسة أم المكمان، أوعز الوزير بإنشاء مبنى لرياض الأطفال، وإيصال شبكة الإنترنت لخدمة الطلبة في المنطقة. كما أوعز، خلال تفقده مدرسة صروت، بتركيب مظلات للساحات، وتعبيد الساحة الخارجية، وتزويد مختبر الحاسوب بالتجهيزات اللازمة، وإعادة تأهيل حديقة رياض الأطفال، وتركيب شبك للأسوار الخلفية، ومظلات للساحة.



وفي مدرسة أم البيار، أوعز بإنشاء مبنى مدرسي جديد بديلا للحالي، بعد استكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة 3 دونمات، وإضافتها إلى قطعة أرض تملكها الوزارة بمساحة دونمين، وفي مدرسة الرياض، أوعز بالسير في إجراءات استملاك 5 دونمات لإنشاء مبنى دراسي جديد للمدرسة.