 
الخميس 2024-11-14 06:23 م
 

وزير التربية يتفقد عددا من مدارس لواء دير علا وقضاء العارضة

الدكتور عزمي محافظة
الدكتور عزمي محافظة
الخميس، 14-11-2024 05:33 م

الوكيل الإخباري-   - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الخميس، سير العملية التعليمية في عدد من مدارس لواء دير علا وقضاء العارضة في محافظة البلقاء، بحضور مدير إدارة الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة، ومدير إدارة اللوازم والتزويد محمد المناصير.

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وتأتي الجولة التفقدية ضمن سلسلة من اللقاءات في الميدان التربوي في مختلف محافظات وألوية المملكة، للوقوف عن كثب على الواقع التربوي واحتياجاته وسبل معالجة التحديات التي تعترض سير العمل فيه، وتوفير البيئة الآمنة للطلبة.


واستهل محافظة، جولته في دير علا بمشاركة طلبة مدرسة عامر بن الجراح، الثانوية للبنين في فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم.
وشملت الجولة مدارس البلاونة الثانوية المختلطة، وخزمة الثانوية المختلطة، وضرار بن الأزور الثانوية للبنين، وخولة بنت الأزور الثانوية، ودير علا الثانوية الشاملة للبنات، ودير علا الأساسية المختلطة، ومعدي الثانوية الشاملة للبنين، كما تضمنت زيارات تفقدية لمدارس الصبيحي الثانوية الشاملة المختلطة، والصبيحي الثانوية للبنين، وبيوضة الشرقية الثانوية المختلطة.


وأكد محافظة، خلال لقاء الإدارات المدرسية في المدارس، ضرورة تواصل المدرسة مع المجتمع المحلي وتفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور، مشيرا إلى أهمية علاقة المدرسة بمؤسسات المجتمع المحلي واستثمار هذه العلاقة في تحقيق أهداف رسالة التربية والتعليم.


كما أشار إلى حرص الوزارة على تطبيق التشريعات التربوية، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي والدوام المدرسي.

 
gnews

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