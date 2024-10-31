وزير التعليم العالي يبحث مع رؤساء الجامعات تحديث الخطط الدراسية

الوكيل الإخباري- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الخميس في مقر الوزارة، مع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، عددا من القضايا الهامة وعلى رأسها تطوير الخطط الدراسية في مختلف التخصصات الجامعية وتضمينها ما يكسب الطلبة المهارات اللازمة، والتي تساعدهم في الالتحاق بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

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كما بحث ضرورة تضمين الخطط الدراسية مساقات تتعلق بالدراية الإعلامية والمعلوماتية، ومنهاج مادة التربية الوطنية الجديد، والذي تم إعداده أخيرا من قبل لجنة متخصصة.



وناقش الاجتماع ضرورة قيام الجامعات الرسمية باستحداث تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل، وتتوافق مع تطوير نظام الثانوية العامة الأردنية الجديد خاصةً ما يتعلق بالتخصصات المهنية والتقنية التي ستستقبل طلبة المسار المهني، ومناقشة أهمية مواكبة عمليات الرقمنة التي تتم على مختلف الخدمات الحكومية، وضرورة عكس ذلك على الخدمات التي تقدمها الجامعات لطلبتها من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.



وبحث الاجتماع آلية القبول التي تم تنفيذها هذا العام لقبول الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) والتأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس التعليم العالي بحصر عملية القبول من خلال نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، والذي تم إطلاقه هذا العام علماً بأن عدد الطلبة (الوافدين) غير الأردنيين الذين تقدموا بطلبات للالتحاق ببرامج وتخصصات الجامعات الرسمية بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 وسددوا رسم تقديم الطلب بلغ (3807) طلاب وطالبات، في حين تم ترشيح (3605) طلاب وطالبات للقبول من (122) دولة حول العالم، إضافةً إلى مناقشة مديونيات الجامعات الرسمية والآليات المقترحة لمعالجة هذه المديونيات وتخفيضها وضمان عدم تضخمها مستقبلاً.