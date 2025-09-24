وزير الخارجية يرأس اجتماعا حول مبادرة "النداء من أجل الأطفال الفلسطينيين"

الوكيل الإخباري- يرأس، بعد قليل، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو، والمفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة "النداء من أجل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

