وزير الخارجية يرأس اجتماعا حول مبادرة "النداء من أجل الأطفال الفلسطينيين"

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 24-09-2025 03:43 م

الوكيل الإخباري-   يرأس، بعد قليل، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو، والمفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة "النداء من أجل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

يأتي ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 
 
