قوات الدعم السريع السودانية تعلن هدنة إنسانية من طرف واحد لثلاثة أشهر

وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في كلمة مسجلة "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية واستجابة للجهود الدولية المبذولة وعلى رأسها مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساعي دول الرباعية... نعلن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر" والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية.
وطوال العامين الماضيين، قام طرفا الحرب في السودان بخرق كل اتفاقات الهدنة مما أدى إلى فشل جهود التفاوض.
