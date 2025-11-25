مفوضية اللاجئين: انخفاض وتيرة عود اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلدهم بنسبة 20%

الوكيل الإخباري- شهدت عمليات العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم تراجعا ملحوظا في عدد العائدين مقارنة بالفترات السابقة، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

اضافة اعلان



وأضافت المفوضية في تقريرها أن 167 ألف لاجئ قد عادوا من الأردن إلى سوريا بين 8 كانون الأول 2024 ونهاية تشرين الأول 2025. في حين بلغ عدد العائدين في تشرين الأول 13 ألف لاجئ، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بشهر أيلول من نفس العام.