الثلاثاء 2025-11-25 11:56 ص
 

مفوضية اللاجئين: انخفاض وتيرة عود اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلدهم بنسبة 20%

لاجئون سوريون
لاجئون سوريون
 
الثلاثاء، 25-11-2025 10:20 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت عمليات العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم تراجعا ملحوظا في عدد العائدين مقارنة بالفترات السابقة، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضافت المفوضية في تقريرها  أن 167 ألف لاجئ قد عادوا من الأردن إلى سوريا بين 8 كانون الأول 2024 ونهاية تشرين الأول 2025. في حين بلغ عدد العائدين في تشرين الأول 13 ألف لاجئ، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بشهر أيلول من نفس العام.


وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا حوالي 170,478 لاجئًا حتى 15 تشرين الثاني 2025، مع توقعات بأن يصل العدد إلى نحو 200 ألف لاجئ بنهاية العام.

 
 
