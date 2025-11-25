الامطار تُغلق طريق وادي شعيب وعشرات المركبات عالقة بسبب الانهيارات - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال مواطنون لموقع الوكيل الاخباري ان منطقة وادي شعيب تشهد تساقطاً غزيراً للامطار الامر الذي تسبب في انهيارات في المنطقة واغلاق للطريق الرئيسي هناك .

واشار المواطنون الى وجود عشرات المركبات العالقة بالمكان .

و تكون الأجواء اليوم الثلاثاء غير مستقرة ومائلة للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع تساقط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الغربية من المملكة ،ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.