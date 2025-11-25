الثلاثاء 2025-11-25 11:55 ص
 

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي
الثلاثاء، 25-11-2025 09:49 ص
الوكيل الإخباري-   اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اليوم الثلاثاء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة. اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة. 

ودعا الرحامنة المواطنين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما شدد على اهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأكد الرحامنة على الاخوة المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
 
 
