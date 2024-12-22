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وزير الخارجية يلتقي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

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جانب من اللقاء
الأحد، 22-12-2024 01:37 م
الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، لقاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر.اضافة اعلان
 
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