وزير الخارجية يلتقي وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي

12:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728339 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ‎اليوم الثلاثاء، وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي. اضافة اعلان





وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وتطورات الأوضاع في المنطقة.



