الثلاثاء 2025-04-22 01:58 م
 

وزير الخارجية يلتقي وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي

وزير الخارجية أيمن الصفدي - أرشيفية
وزير الخارجية أيمن الصفدي - أرشيفية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 12:32 م
الوكيل الإخباري-  التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ‎اليوم الثلاثاء، وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي.اضافة اعلان


وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وتطورات الأوضاع في المنطقة.
 
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