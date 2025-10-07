وزير الداخلية السوري يزور الأردن لبحث قضايا مشتركة تعزز التعاون

وتأتي هذه الزيارة، في إطار بحث جملة من الملفات ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تعزز التعاون بين البلدين.
كما ستتضمن الزيارة، التي تستمر ليوم واحد، مجموعة من النشاطات والفعاليات للوزير السوري والوفد المرافق، التي تصب في سياق تعميق العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة بين الأردن وسوريا.
-
أخبار متعلقة
-
مياهنا : خلل فني طارئ على خط مياه رئيسي في عمّان
-
إجلاء اردنية و130 شخصا كانوا على متن اسطول الصمود إلى الأردن
-
الجيش: مقتل 3 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين
-
الجيش ينعى محمد القضاة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء
-
الملك يعقد اليوم مباحثات مع ملك السويد في ستوكهولم