وزير الداخلية السوري يزور الأردن لبحث قضايا مشتركة تعزز التعاون

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الداخلية، مازن الفراية، صباح الثلاثاء، في مطار عمّان المدني، وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، والوفد المرافق.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار بحث جملة من الملفات ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تعزز التعاون بين البلدين.