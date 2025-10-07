الثلاثاء 2025-10-07 11:59 ص
 

وزير الداخلية السوري يزور الأردن لبحث قضايا مشتركة تعزز التعاون

وزير الداخلية يستقبل في مطار عمّان المدني نظيره السوري
 
الثلاثاء، 07-10-2025 10:16 ص

الوكيل الإخباري-   استقبل وزير الداخلية، مازن الفراية، صباح الثلاثاء، في مطار عمّان المدني، وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، والوفد المرافق.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار  بحث جملة من الملفات ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تعزز  التعاون بين البلدين.


كما ستتضمن الزيارة، التي تستمر ليوم واحد، مجموعة من النشاطات والفعاليات للوزير السوري والوفد المرافق، التي تصب في سياق تعميق العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة بين الأردن وسوريا.

 
 
