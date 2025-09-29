وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات الزرقاء

والتقى الفراية، خلال الزيارة، بالمراجعين، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، وتبادل معهم الحديث حول أي معيقات تواجههم في إنجاز المعاملات.
وفي هذا الإطار، طلب الفراية من المعنيين العمل على اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة العامة للأداء، مؤكدا ضرورة تقديم التسهيلات المناسبة للمراجعين، وأهمية تشجيعهم على التوجه نحو الخدمات الإلكترونية وغرس الثقافة الرقمية في ذهنية المواطن.
وفي السياق ذاته، وجه وزير الداخلية إلى تنفيذ جملة من الإجراءات العاجلة لمعالجة بعض الملاحظات الملحة، مشددا على ضرورة البدء بتأهيل المبنى بشكل كامل، بوقت لا يتجاوز الربع الأول من العام القادم، وفق اعتبارات مبنية على تطوير بيئة العمل ومراعاة متطلبات السلامة والمظهر العام.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن.. بيع رقم لوحة مركبة بمليون وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف دينار
-
إطلاق مبادرة "جذور الانتماء" لزراعة 1200 شجرة في إربد
-
العلمية الملكية تعقد ورشة وطنية تشاورية لاعتماد مؤشرات تدهور الأراضي
-
بلدية الرمثا توقع اتفاقية لاستكمال مبنى مجمع الدوائر الحكومية الجديد
-
"التعليم العالي" تكرم أوائل الطلبة الوافدين خريجي الجامعات الأردنية
-
الخيرية الهاشمية: "طمأنة" مشروع يهدف لبناء مجتمع أكثر تقبلًا وأمانًا
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا من شركة أسيلسان الشرق الأوسط
-
أردنية تضع مولودتها في مطار جدة السعودي .. ما القصة؟