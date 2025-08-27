وزير الداخلية يتفقد مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين

الوكيل الإخباري- قام وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأربعاء بزيارة مفاجئة لمكتب أحوال وجوازات جبل الحسين، تفقد خلالها سير العمل في المكتب ومستوى الخدمات المقدمة ومعدلات الإنجاز في تنفيذ المهام والواجبات.

واجتمع الفراية، خلال الزيارة مع مسؤولي المكتب، مؤكدا على ضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وتقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين، ومشيرا إلى أهمية تشجيع المواطنين بالتوجه نحو الخدمات الالكترونية وغرس الثقافة الرقمية في ذهنية المواطن، والمضي في تنفيذ الخطط والمشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية، لما لها من مزايا وأثر فاعل في التسهيل على متلقي الخدمة.