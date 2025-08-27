وزير الداخلية يتفقد مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين

واجتمع الفراية، خلال الزيارة مع مسؤولي المكتب، مؤكدا على ضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وتقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين، ومشيرا إلى أهمية تشجيع المواطنين بالتوجه نحو الخدمات الالكترونية وغرس الثقافة الرقمية في ذهنية المواطن، والمضي في تنفيذ الخطط والمشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية، لما لها من مزايا وأثر فاعل في التسهيل على متلقي الخدمة.
وفي هذا السياق، تم تقديم إيجاز عن عمل المكتب وطبيعة الخدمات المقدمة وإحصائيات بأعداد المراجعين سواء المواطنين أو الأجانب، والأثر الفعال لإطلاق الخدمات الرقمية وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو تطبيق سند، في تقليل عدد المراجعين وتجويد مستوى الخدمات.
