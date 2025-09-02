وزير الداخلية يستقبل في مطار الملكة علياء الدولي وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الداخلية، مازن الفراية ، ظهر اليوم الثلاثاء، في مطار الملكة علياء الدولي، الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية في دولة قطر، وعدد من المسؤولين من وزارة الداخلية القطريـة.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين الوزارتين، وبهدف توقيع خطة عمل بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية الأردنيـة.