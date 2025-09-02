وزير الداخلية يستقبل في مطار الملكة علياء الدولي وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري

وتأتي هذه الزيارة، في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين الوزارتين، وبهدف توقيع خطة عمل بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية الأردنيـة.
كما ستتضمن الزيارة، التي تستمر عدة أيام، مجموعة من النشاطات والفعاليات،ّ للوزير القطري والوفد المرافق، التي تصب في سيأق توثيق العلاقات الثنائية بين الوزارتين، وتحقيق المصالح المشتركة بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشميـة.
