الثلاثاء 2025-09-02 04:15 م
 

وزير الداخلية يستقبل في مطار الملكة علياء الدولي وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري

وزير الداخلية يستقبل وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري
وزير الداخلية يستقبل وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري
 
الثلاثاء، 02-09-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-    استقبل وزير الداخلية، مازن الفراية ، ظهر اليوم الثلاثاء، في مطار الملكة علياء الدولي، الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية في دولة قطر، وعدد من المسؤولين من وزارة الداخلية القطريـة.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الزيارة، في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين الوزارتين، وبهدف توقيع خطة عمل بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية الأردنيـة.


كما ستتضمن الزيارة، التي تستمر عدة أيام، مجموعة من النشاطات والفعاليات،ّ للوزير القطري  والوفد المرافق، التي تصب في سيأق توثيق العلاقات الثنائية بين الوزارتين، وتحقيق المصالح المشتركة بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشميـة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الأردن

أخبار محلية أمانة عمّان: المباني القائمة ملزمة بتركيب سارية علم عند طلب إصدار إذن إشغال

لقلقل

طب وصحة علاقة غير متوقعة بين نشاط المعدة والصحة النفسية

فافا

طب وصحة دون "آثار جانبية".. مشروبات فعّالة لحرق الدهون

ه

فن ومشاهير بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً

الزيود يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

أخبار محلية الزيود يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

فافافا

تكنولوجيا عمليات احتيال الكترونية.. تحذير من استخدام هذا التطبيق

محطات شحن المركبات الكهربائية

أخبار محلية توضيح بخصوص شواحن المركبات الكهربائية في الأردن

فافا

فيديو منوع أريكة متعددة الإستخدامات



 
 





الأكثر مشاهدة