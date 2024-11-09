وزير الزراعة يؤكد ضرورة تعديل آليات تصدير الأغنام

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ضرورة تعديل آليات تصدير الأغنام بما يتناسب ومتطلبات السوق الخليجي، ويسهم في زيادة صادراتها العام المقبل، مع الحفاظ على قيود تصدير إناث الأغنام خاصة في ظل ارتفاع صادرات الأغنام للعام الحالي إلى 200 بالمئة.

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ووصلت صادرات الحي من الأغنام إلى 750 ألف رأس، والمذبوح 150 ألف رأس، ليصل المجموع إلى 900 ألف .