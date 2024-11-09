وزير الزراعة يؤكد ضرورة تعديل آليات تصدير الأغنام

ووصلت صادرات الحي من الأغنام إلى 750 ألف رأس، والمذبوح 150 ألف رأس، ليصل المجموع إلى 900 ألف .
وأشار الحنيفات خلال ترؤسه، اجتماعا اليوم السبت، ضم إدارة الثروة الحيوانية، ومدراء الزراعة للمناطق ذات الكثافة في الإنتاج الحيواني ، إلى الاستمرار في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتنظيمه وتطويره وتذليل التحديات، وصولا إلى تصدير أعلى، ورفع نسب الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.
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