 
الخميس 2024-11-21 04:44 م
 

وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزعفران في المفرق

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
الخميس، 21-11-2024 04:09 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة حريصة على إقامة مهرجانات في جميع محافظات المملكة لدعم المزارعين، وتسليط الضوء على المنتجات الزراعية والريفية والجمعيات والأسر المنتجة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.

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وأشار الحنيفات خلال افتتاحه مهرجان الزعفران الأردني الأول والمنتجات الريفية في المفرق اليوم الخميس، إلى تنوع المشاركين في المهرجان، حيث تم عرض منتجات ريفية ومطابخ إنتاجية من مناطق جرش والمفرق، إضافة إلى مزارعي الزعفران.


وقال الحنيفات إن الزعفران يعد منتجا حديثا في الأردن، حيث يتم استيراده بملايين الدنانير، لافتا إلى أن هناك 8 مزارعين متخصصين في زراعة الزعفران، ونطمح إلى زيادة العدد إلى 50 مزارعا بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج ذا القيمة العالية وتوطينه في المملكة.

 
gnews

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