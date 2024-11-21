وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزعفران في المفرق

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة حريصة على إقامة مهرجانات في جميع محافظات المملكة لدعم المزارعين، وتسليط الضوء على المنتجات الزراعية والريفية والجمعيات والأسر المنتجة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.

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وأشار الحنيفات خلال افتتاحه مهرجان الزعفران الأردني الأول والمنتجات الريفية في المفرق اليوم الخميس، إلى تنوع المشاركين في المهرجان، حيث تم عرض منتجات ريفية ومطابخ إنتاجية من مناطق جرش والمفرق، إضافة إلى مزارعي الزعفران.