وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزعفران في المفرق

وأشار الحنيفات خلال افتتاحه مهرجان الزعفران الأردني الأول والمنتجات الريفية في المفرق اليوم الخميس، إلى تنوع المشاركين في المهرجان، حيث تم عرض منتجات ريفية ومطابخ إنتاجية من مناطق جرش والمفرق، إضافة إلى مزارعي الزعفران.
وقال الحنيفات إن الزعفران يعد منتجا حديثا في الأردن، حيث يتم استيراده بملايين الدنانير، لافتا إلى أن هناك 8 مزارعين متخصصين في زراعة الزعفران، ونطمح إلى زيادة العدد إلى 50 مزارعا بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج ذا القيمة العالية وتوطينه في المملكة.
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