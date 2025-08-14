الخميس 2025-08-14 07:34 م
 

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي أمين عام حزب البناء والعمل

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات
 
الخميس، 14-08-2025 05:54 م
الوكيل الإخباري- التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، اليوم الخميس، في مبنى الوزارة، أمين عام حزب البناء والعمل الدكتور زياد الحجاج وعددًا من أعضاء الأمانة العامة للحزب.اضافة اعلان


وأكد العودات، أهمية قيام الأحزاب السياسية بمراجعة وتقييم المرحلة السابقة من عملها، بهدف الوقوف على الإنجازات والتحديات، ووضع خطط تطويرية تعزز من فاعليتها في المرحلة المقبلة.

وتم خلال اللقاء، بحث عدة موضوعات، أبرزها أهمية تشجيع المواطنين على الانخراط في الأحزاب، والتشاركية بين الحكومة والأحزاب في المجالات كافة، والتركيز على أنشطة الأحزاب وفعاليتها داخل المحافظات، وتكاتف جهود المؤسسات لتهيئة البيئة المناسبة أمام الأحزاب لطرح برامجها واستقطاب المواطنين للانخراط بها، والتأكيد على دور الإعلام في ذلك.
 
 






