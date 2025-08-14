وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي أمين عام حزب البناء والعمل

وأكد العودات، أهمية قيام الأحزاب السياسية بمراجعة وتقييم المرحلة السابقة من عملها، بهدف الوقوف على الإنجازات والتحديات، ووضع خطط تطويرية تعزز من فاعليتها في المرحلة المقبلة.
وتم خلال اللقاء، بحث عدة موضوعات، أبرزها أهمية تشجيع المواطنين على الانخراط في الأحزاب، والتشاركية بين الحكومة والأحزاب في المجالات كافة، والتركيز على أنشطة الأحزاب وفعاليتها داخل المحافظات، وتكاتف جهود المؤسسات لتهيئة البيئة المناسبة أمام الأحزاب لطرح برامجها واستقطاب المواطنين للانخراط بها، والتأكيد على دور الإعلام في ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وكوريا الجنوبية .. تنسيق مشترك لوقف إطلاق النار في غزة
-
توقيع عقد تنفيذ مشروع نظام مساعد ذكي لصالح العقبة الاقتصادية
-
حملة وطنية للتبرع بالدم بدعم من بلدية الزرقاء وبنك الدم الإقليمي
-
"الوطني لحقوق الإنسان" يختتم دورة تدريبية لفريق التنسيق الحكومي
-
افتتاح مرفق رياضي لتعزيز التعافي في قسم تأهيل المدمنين
-
الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة
-
الخطيب: 46 ألف طلب قبول موحد حتى صباح اليوم
-
صندوق المعونة الوطنية يخرّج دفعتين من مستفيدي التمكين الاقتصادي في إربد