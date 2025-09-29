الإثنين 2025-09-29 08:30 م
 

وزير الشباب يؤكد أهمية التطوع في العمل البيئي

وزير الشباب يؤكد أهمية التطوع في العمل البيئي
وزير الشباب يؤكد أهمية التطوع في العمل البيئي
 
الإثنين، 29-09-2025 07:43 م
الوكيل الإخباري-  أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان اليوم الإثنين أهمية تعزيز ثقافة التطوع في قطاع البيئة، نظرا لما تقدمه المبادرات التطوعية البيئية من تعزيز للحفاظ على وزيادة المساحات الخضراء، لافتا إلى الحملة الوطنية حول الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات التي تنظمها وزارة البيئة بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والوطنية.  اضافة اعلان


وبين الدكتور العدوان خلال لقائه مدير وأعضاء مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية مع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، حرص الوزارة على التشبيك والشراكة مع كافة الجهات ودعم وتوطين المبادرات الشبابية بما ينسجم مع محاور وبرامج الاستراتيجية الوطنية للشباب وخطتها التنفيذية .

من جانبه، استعرض مدير مؤسسة حرير نهاد الدباس، الجهود التي تبذلها المؤسسة في تنفيذ مبادرات تطوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مبيناً إسهاماتها في دعم الأطفال وكبار السن من خلال تقديم خدمات اجتماعية ونفسية، إلى جانب مبادرات المؤسسة في المجال البيئي، ومنها حملة "بصمتنا لبيئة خضراء" التي تستهدف زراعة الأشجار في مختلف محافظات المملكة إسهاماً في تعزيز الغطاء النباتي في الأردن.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي القناة 12 العبرية: نتنياهو يعتذر لقطر عن هجوم الدوحة

محافظ جرش ونقيب أصحاب المعاصر يبحثان الجاهزية لموسم الزيتون

أخبار محلية محافظ جرش ونقيب أصحاب المعاصر يبحثان الجاهزية لموسم الزيتون

الذهب من 20 دولارا إلى 3850 .. رحلة المعدن النفيس عبر قرنين من الزمان

أسواق ومال الذهب من 20 دولارا إلى 3850 .. رحلة المعدن النفيس عبر قرنين من الزمان

ل

أخبار محلية نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الأشغال

ا

أخبار محلية الأردن يطلق تقرير مؤشر تدخل صناعة التبغ الخامس

التعليم العالي تكشف عن عدد الطلبة المستفيدين من مزاد الأرقام المميزة

أخبار محلية التعليم العالي تكشف عن عدد الطلبة المستفيدين من مزاد الأرقام المميزة اليوم الاثنين

ا

أخبار محلية افتتاح مؤتمر "الزراعة المستدامة نحو أمن غذائي متكامل"

ا

عربي ودولي البحرية البريطانية تعلن تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن



 
 





الأكثر مشاهدة