وزير الشباب يؤكد أهمية التطوع في العمل البيئي

وبين الدكتور العدوان خلال لقائه مدير وأعضاء مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية مع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، حرص الوزارة على التشبيك والشراكة مع كافة الجهات ودعم وتوطين المبادرات الشبابية بما ينسجم مع محاور وبرامج الاستراتيجية الوطنية للشباب وخطتها التنفيذية .
من جانبه، استعرض مدير مؤسسة حرير نهاد الدباس، الجهود التي تبذلها المؤسسة في تنفيذ مبادرات تطوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مبيناً إسهاماتها في دعم الأطفال وكبار السن من خلال تقديم خدمات اجتماعية ونفسية، إلى جانب مبادرات المؤسسة في المجال البيئي، ومنها حملة "بصمتنا لبيئة خضراء" التي تستهدف زراعة الأشجار في مختلف محافظات المملكة إسهاماً في تعزيز الغطاء النباتي في الأردن.
