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وزير الشباب يبحث ومجلس محافظة الكرك تعزيز التعاون المشترك

وزير الشباب يبحث ومجلس محافظة الكرك تعزيز التعاون المشترك
وزير الشباب يبحث ومجلس محافظة الكرك تعزيز التعاون المشترك
 
الأحد، 09-03-2025 05:39 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الشباب يزن الشديفات، مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة الكرك، أوجه التعاون الشبابي المشترك.

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وجرى خلال اللقاء متابعة مشاريع البنية التحتية التي تخدم قطاع الشباب في المحافظة، ومنها مشروع نواة المدينة الرياضية بمراحلها الثلاث حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى أكثر من 56 بالمئة وباشر المقاول في أعمال المرحلة الثانية والثالثة ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع بنهاية حزيران القادم، كما تم متابعة المراحل التي وصلت إليها مشاريع إنشاء الملاعب الخماسية في منطقة مؤتة وملعب المزار وملعب قرى العمرو حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع 50 بالمئة.

 
 
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