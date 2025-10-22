وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد ومجمع جرش الرياضي

07:48 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750970 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم الأربعاء، عدداً من المرافق والمراكز الشبابية في محافظة إربد، ضمن جولة ميدانية هدفت إلى الاطلاع على واقعها، والوقوف على أبرز احتياجاتها، ومتابعة البرامج والأنشطة التي تنفذها. اضافة اعلان





واستهل الدكتور العدوان جولته بزيارة مديرية شباب إربد وبيت الشباب، حيث التقى، بحضور مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي ومدير مدينة الحسن للشباب نايف أبو رمان، رؤساء الأقسام ومشرفي المراكز الشبابية، كما تفقد المرافق التابعة للمديرية، واستمع إلى الملاحظات والاحتياجات المطروحة التي من شأنها الارتقاء بالعمل الشبابي في المحافظة.



وتابع العدوان جولته بزيارة مجمع ناجي باشا العزام، واطلع على مستجدات العمل بالمبنى الجديد لمركز شباب الوسطية، مؤكداً أهمية إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير بما يضمن توفير بيئة شبابية متكاملة.



كما زار الدكتور العدوان مركز شباب المزار الشمالي، والتقى الشبان المنتسبين للمركز، واستمع إلى احتياجاتهم التدريبية، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ البرامج التي تلبي احتياجات الشباب وإشراكهم في عملية وضع الخطط البرامجية ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026–2030.



ورعى الدكتور العدوان في غرفة صناعة إربد الاحتفال الذي نظمته هيئة قدامى الرياضيين تأييداً لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المحافل الدولية، دعماً للقضية الفلسطينية، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، والنائب سالم أبو دولة، والنائب باسم الروابدة ورئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور فيصل الشبول، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، ورئيس الهيئة هاني حتاملة، ونائب رئيس الهيئة جهاد الحجي.



وأكد الدكتور العدوان أن جلالة الملك عبدالله الثاني حمل رسالة الأردن إلى العالم مدافعاً عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .



وأشار إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك، رفض كل مشاريع الوطن البديل، وعمل لوقف العدوان على غزة وحماية المدنيين، ليبقى صوت الحق والعدل في المنطقة.



وبيَّن الدكتور العدوان أن عهد جلالته شهد نهضة شاملة في مجالي الشباب والرياضة والبنية التحتية، بفضل رؤية إصلاحية تؤمن بدور الشباب في بناء الدولة الحديثة.



وختم العدوان كلمته بشكر هيئة قدامى الرياضيين في إربد على مبادرتهم الوطنية التي تعكس قيم العطاء والانتماء.



وخلال جولة غير معلنة، زار الدكتور العدوان مجمع جرش الرياضي، حيث تفقد المرافق الرياضية والشبابية في المجمع، موصياً بإجراء التحديثات اللازمة التي تضمن استدامة المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للشباب، مبيناً خطة الوزارة في تطوير البنية التحتية للمرافق الشبابيةوالرياضية، بما يضمن تلبية احتياجات الشباب وتنفيذ الفعاليات الرياضية والشبابية.