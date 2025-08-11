وزير الصحة يؤكد التزام الأردن بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية

الوكيل الإخباري- شارك وزير الصحة ونائب رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، إبراهيم البدور، باجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي، الذي عقد في عمّان الاثنين، برئاسة رئيس الهيئة العليا / وزير الصحة في جمهورية العراق، صالح حسناوي، لبحث عدد من القضايا المحورية، من أبرزها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الأول للهيئة العليا، واستعراض نتائج الاجتماع التنفيذي الأول لعام 2025، إلى جانب مناقشة مخرجات الاجتماع الأكاديمي للمكتب التنفيذي.

وأكد البدور، التزام الأردن المستمر بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية، مشيرا إلى ما يقدمه من تسهيلات لوجستية وإدارية، وعلى رأسها استضافة مقر المجلس في عمان، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه.