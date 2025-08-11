الإثنين 2025-08-11 05:59 م
 

وزير الصحة يؤكد التزام الأردن بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية

وزير الصحة إبراهيم البدور (وسط) خلال مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي.
وزير الصحة إبراهيم البدور (وسط) خلال مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي.
 
الإثنين، 11-08-2025 04:16 م

الوكيل الإخباري-   شارك وزير الصحة ونائب رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، إبراهيم البدور، باجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي، الذي عقد في عمّان الاثنين، برئاسة رئيس الهيئة العليا / وزير الصحة في جمهورية العراق، صالح حسناوي، لبحث عدد من القضايا المحورية، من أبرزها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الأول للهيئة العليا، واستعراض نتائج الاجتماع التنفيذي الأول لعام 2025، إلى جانب مناقشة مخرجات الاجتماع الأكاديمي للمكتب التنفيذي.

اضافة اعلان


وأكد البدور، التزام الأردن المستمر بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية، مشيرا إلى ما يقدمه من تسهيلات لوجستية وإدارية، وعلى رأسها استضافة مقر المجلس في عمان، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه.


وشدد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال تطوير التخصصات الصحية والطبية، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من الدول العربية في سبيل توحيد المعايير الطبية، والارتقاء بجودة التدريب والتعليم الطبي المهني في المنطقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

خبير يشرح المخاطر الخفية للنعناع

طب وصحة خبير يشرح المخاطر الخفية للنعناع

ا

أخبار محلية دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي في عجلون

ل

شؤون برلمانية "الرياضة النيابية" تلتقي وفدًا من نادي سلوان المقدسي

ل

أخبار محلية اجتماع في الطفيلة يبحث الاستعداد للمشاركة بجائزة الحسين للعمل التطوعي

"مكافحة الأوبئة" و"الصحة العالمية" يبحثان التعاون المشترك

أخبار محلية "مكافحة الأوبئة" و"الصحة العالمية" يبحثان التعاون المشترك

ا

اقتصاد محلي شراكات واعدة بين قطاع المحيكات ومجموعة المصباح السعودية

ل

أخبار محلية جلسة نقاشية تبحث تطوير القطاع السياحي في البترا

تعبيرية

أخبار محلية "الطاقة" تدعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة



 
 





الأكثر مشاهدة