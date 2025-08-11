وزير الصحة يؤكد التزام الأردن بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية

وأكد البدور، التزام الأردن المستمر بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية، مشيرا إلى ما يقدمه من تسهيلات لوجستية وإدارية، وعلى رأسها استضافة مقر المجلس في عمان، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال تطوير التخصصات الصحية والطبية، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من الدول العربية في سبيل توحيد المعايير الطبية، والارتقاء بجودة التدريب والتعليم الطبي المهني في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي في عجلون
-
اجتماع في الطفيلة يبحث الاستعداد للمشاركة بجائزة الحسين للعمل التطوعي
-
"مكافحة الأوبئة" و"الصحة العالمية" يبحثان التعاون المشترك
-
جلسة نقاشية تبحث تطوير القطاع السياحي في البترا
-
"الطاقة" تدعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة
-
قرية المعطن في الطفيلة.. وجهة سياحية على مسار "درب الأردن"
-
الصحة تحذر من تأثير الغبار على مرضى الربو
-
العيسوي يعزي بوفاة نجل النائب الصقور