وزير الصحة يُجري زيارة مفاجئة

الوكيل الإخباري- قام وزير الصحة إبراهيم البدور، صباح الثلاثاء، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى المفرق الحكومي، للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى.

