وزير الصحة يزور 3 مستشفيات حكومية

وأكد الوزير البدور، خلال الزيارة، حرص الوزارة على النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة.
وفي العقبة، أعلن البدور تفعيل وحدتَي الخداج والعناية الحثيثة في مستشفى الشيخ زايد الميداني في العقبة، والتعاقد مع طبيب تخدير متخصص لهذه الغاية، وبما يهدف إلى تعزيز خدمات رعاية الأطفال الخدّج وحديثي الولادة. كما اطّلع على سير العمل، وجال في عدد من الأقسام، واستمع إلى شرح حول أبرز التحديات التي يواجهها المستشفى وخططه المستقبلية لتطوير الخدمات الطبية.
وفي محافظة معان، وجّه الوزير بتزويد مستشفى معان الحكومي بعدد من الأسرة الجديدة بدلًا من القديمة المتهالكة، وبما يخدم البيئة العلاجية.
أما في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في وادي موسى، فأعلن البدور عن دعم المستشفى بكوادر طبية متخصصة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير تغطية شاملة للاحتياجات الطبية المتزايدة في المنطقة.
وتأتي هذه الجولات ضمن برنامج الحكومة ورئيسها الدكتور جعفر حسان في المتابعة ودراسة واقع الحال ميدانيًا، وهدفها تقديم الخدمة بشكل عام، وتحديدًا للمرافق الصحية، وتنفيذًا لسياسة الوزارة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير بيئة علاجية آمنة ومتقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.
