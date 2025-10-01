الأربعاء 2025-10-01 01:25 م
 

وزير الصحة يقرر انشاء صندوق إدخار لموظفي وزارة الصحة

ابراهيم البدور
إبراهيم البدور
 
الأربعاء، 01-10-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    قرر وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إنشاء صندوق إدخار لموظفي الوزارة، استنادا لاحكام المادة ١/٣ من تعليمات صناديق إدخار موظفي الخدمة المدنية لسنة ٢٠٢٢ ، وذلك برئاسة الأمين العام للشؤون الفنية والإدارية، وعضوية كل من:

- مدير مديرية النفقات والعقود

- مدير مديرية الشؤون القانونية

- مدير مديرية ادارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي

- مدير مديرية الموارد البشرية

وكلف البدور اللجنة بتولي المهام الواردة في تعليمات صناديق الإدخار لموظفي الخدمة المدنية.

وأوعز بإجراء التعديلات اللازمة على بوابة الموظف الالكترونية لتمكين الموظفين الراغبين بالاشتراك بصندوق الادخار من تعبئة نموذج الاشتراك الذي سيعتمد لهذه الغاية.

اضافة اعلان

 


Image1_1020251122916682719499.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تت

طب وصحة قبل النوبات القلبية والسكتات.. هذا ما يحصل

5

طب وصحة الصداقة.. وصفة سحرية لإطالة العمر وحماية الصحة

طفلة فلسطينية تعاني من التجويع نتيجة نقص التغذية في غزة

فلسطين 455 شهيدًا في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية

فغ

طب وصحة نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا قد يحسن الذاكرة

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

شعار مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تحتفي بالفوج الرابع من برنامج "خطى الحسين"

254

فن ومشاهير أشرف زكي يفجر "مفاجأة" بشأن تركه منصب نقيب الممثلين

فريق الحملة الأردنية خلال تشغل المخبز الجديد وسط قطاع غزة

أخبار محلية الحملة الأردنية تشغل مخبزا جديدا وسط قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة