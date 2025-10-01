وزير الصحة يقرر انشاء صندوق إدخار لموظفي وزارة الصحة

- مدير مديرية النفقات والعقود
- مدير مديرية الشؤون القانونية
- مدير مديرية ادارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي
- مدير مديرية الموارد البشرية
وكلف البدور اللجنة بتولي المهام الواردة في تعليمات صناديق الإدخار لموظفي الخدمة المدنية.
وأوعز بإجراء التعديلات اللازمة على بوابة الموظف الالكترونية لتمكين الموظفين الراغبين بالاشتراك بصندوق الادخار من تعبئة نموذج الاشتراك الذي سيعتمد لهذه الغاية.
