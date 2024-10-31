وزير الصناعة يفتتح المبنى الجديد لغرفة تجارة الشونة الجنوبية

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، اليوم الخميس، المبنى الجديد لغرفة تجارة الشونة الجنوبية الدائم، الذي يحتوي على مرافق متعددة لدعم عمل الغرفة والقطاع التجاري في المنطقة.

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وأكد القضاة أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تشكل ركيزة أساسية لدعم مسيرة المملكة الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة وضع المعالجات اللازمة للصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز طاقاتها الإنتاجية، ومناقشة المقترحات التي تؤدي إلى نتائج إيجابية تعكس أداء الاقتصاد الوطني وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها.



وقال إن الحكومة والقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني شركاء في إنجاح مسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية كونها الرافعة لتحقيق الأهداف التنموية ودعم مختلف القطاعات، والحد من الفقر والبطالة وتحفيز بيئية الأعمال.



وأشار إلى أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، حيث عملت على عدة محاور لدعم القطاع التجاري، الذي يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني ويشغل عشرات الآلاف من الأردنيين، ويوفر احتياجات السوق بكفاءة عالية من السلع والخدمات المختلفة.



ونوّه القضاة بتقدير الحكومة للقطاع التجاري الأردني، نظراً لاستجابته الفاعلة للأزمات الطارئة إقليمياً ودولياً، من خلال تعزيز مخزون المملكة من السلع، وخاصة الغذائية، وانتظام عمل سلاسل التوريد.



وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بإعفاء المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون الأول 2019، من الغرامات المترتبة عليهم، بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، إضافة إلى إجراءات أخرى استفاد منها القطاع التجاري والقطاعات الأخرى.



وأوضح القضاة أن الشونة الجنوبية تمتلك مزايا تؤهلها لإقامة مشاريع إنتاجية، والاستفادة من الخصائص الزراعية، وإمكانية إقامة صناعات غذائية تعود بالنفع على المزارعين والتجار وأبناء المنطقة، مشيرا إلى أن هناك برامج موجهة للقطاعات الإنتاجية الصغيرة، التي تحصل على الدعم اللازم من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.



من جهته، أكد محافظ البلقاء سلمان النجادا، أن الغرف التجارية تمثل أساس العمل التجاري، ولها دور كبير في جذب الاستثمارات للمحافظات والألوية، موضحا أن افتتاح المبنى الجديد سيكون رافعة للاقتصاد في اللواء الذي يمثل مزيجا من الاستثمار الزراعي والسياحي، ما سيسهم في إيجاد فرص عمل.



بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، أهمية مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، وأهمية التشاور حول القضايا التي تهم القطاع التجاري، الذي يعد من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.



واستمع القضاة لمداخلات ومقترحات رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان، وممثلي القطاع التجاري، حيث أكد العدوان على اهتمام الحكومة بالعمل الميداني والالتقاء بممثلي القطاع التجاري للاستماع إلى مطالبهم والصعوبات التي تواجههم.