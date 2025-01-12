وزير الطاقة يتابع الإنجازات المُتحققة في قطاع الطاقة

وأشار الخرابشة، إلى أهمية قطاعي الطاقة والتعدين، خلال ترؤسه اجتماعاً اليوم الأحد، لتقييم إنجازات الوزارة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتقييم خارطة الربط الاستراتيجي للمبادرات والعلاقات السببية لوثيقة مؤشرات الأثر، ومدى ارتباط الأولويات والمبادرات بهذه المؤشرات وتحديد الأولويات الجديدة للعام 2025.
ولفت إلى أهمية التواصل المستمر مع شركاء القطاع للعمل على مراجعة الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للرؤية وإضافة الأولويات وتحديد المستهدفات، مع تأكيد ضرورة وضع خطط عمل تنفيذية قابلة للتطبيق والمتابعة للأولويات المتفق عليها خلال الاجتماعات مع الشركاء.
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