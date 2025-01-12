وزير الطاقة يتابع الإنجازات المُتحققة في قطاع الطاقة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ضرورة العمل على تطوير البنى التحتية وتحسين الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، خاصة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والتعدين والطاقة المُتجددة.

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وأشار الخرابشة، إلى أهمية قطاعي الطاقة والتعدين، خلال ترؤسه اجتماعاً اليوم الأحد، لتقييم إنجازات الوزارة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتقييم خارطة الربط الاستراتيجي للمبادرات والعلاقات السببية لوثيقة مؤشرات الأثر، ومدى ارتباط الأولويات والمبادرات بهذه المؤشرات وتحديد الأولويات الجديدة للعام 2025.