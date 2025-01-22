وزير العدل والسفير الفرنسي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين

الوكيل الإخباري- بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع السفير الفرنسي في عمان السيد أليكسي لو كوورغرانميزون أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة .

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وأكد التلهوني خلال استقباله السفير الفرنسي والوفد المرافق له في مكتبه اليوم الاربعاء على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا الى أهمية الاستمرار بالتعاون القانوني والقضائي بين الجانبين.