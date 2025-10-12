وزير الشباب يبحث ونظيرته الإسبانية التعاون

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، ووزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا أديب ريغو، اليوم الأحد، سبل التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الشباب، بحضور السفير الإسباني في عمان ميغيل دي لوكاس.

وأكد العدوان عمق العلاقات التاريخية والروابط التي تجمع البلدين الصديقين، واستعرض التجربة الشبابية الأردنية، مبينا أن الشباب ركيزة أساسية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ومحط اهتمام ملكي وأولوية ضمن الأولويات الوطنية.



وأشار العدوان إلى الجهود الأردنية في تفعيل القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن، والذي جاء ثمرة لجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال رئاسته جلسة النقاش المفتوحة في مجلس الأمن حول "دور الشباب في مجابهة التطرف العنيف وتعزيز السلام".



وتطرق العدوان للمسح الوطني للشباب الذي تعمل عليه الوزارة لتحديد احتياجات الشباب الأردني التدريبية والمعرفية، وأهمية المسح في الإعداد للاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030، وهو ما سيجعل الشباب شركاء وصناع قرار لا متلقي خدمة فقط، لافتا إلى دور الوزارة في التمكين التقني من خلال إنشاء محطات المستقبل التي تعنى بمهارات الذكاء الاصطناعي، البرمجة، صناعة الألعاب الإلكترونية، واللغة الإنجليزية.



وأشار إلى التجربة الأردنية في مجال التطوع، وجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، والتي أطلقت بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي وجعله عملاً مؤسسياً ذا أثر واستدامة، وهو ما نجحت فيه الجائزة على مدى 3 دورات.



من جانبها، أكدت ريغو، أهمية زيارتها إلى الأردن ووزارة الشباب الأردنية، وأهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في المجال الشبابي.



وعرضت التجربة الشبابية الإسبانية التي تركز على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتمكينهم من مواكبة التحول الرقمي.