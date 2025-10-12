إطلاق شعار "حيالله" لمراكز الخدمات الحكومية

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، يأتي هذا الشعار ضمن رؤية المراكز لتعزيز تجربة المراجعين وتأكيد التزامها بتقديم خدمات حكومية قريبة من المواطنين، تتميز بالبساطة والودّ وسرعة الإنجاز.
ويعبّر شعار "حيالله" عن القيم التي تنفذها مراكز الخدمات الحكومية، وهي الانفتاح على المواطنين، والتواصل الإيجابي، وتسهيل الإجراءات بما يعكس صورة عصرية وإنسانية للخدمة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
مستشفى الملك المؤسس يطلق حملة مطعوم الإنفلونزا الموسمية
-
بنك الملابس يوزع 8500 قطعة في منشية الزعتري بالمفرق
-
وزير الشباب يبحث ونظيرته الإسبانية التعاون
-
الملك يعزي هاتفيا أمير دولة قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ
-
البنك المركزي يعلن الفائزين في تحدي التوقيع الرقمي للمؤسسات المالية
-
25 مليون دينار لدعم مشروع "الناقل الوطني"
-
منحة كورية بقيمة 11 مليون دولار لإنشاء معهد هندسي في الجامعة الأردنية
-
الحكومة تقر إنشاء مكتب اليونيسف لدعم مشاريع الطفولة والتنمية