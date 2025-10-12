إطلاق شعار "حيالله" لمراكز الخدمات الحكومية

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شعارها الجديد "حيالله" لمراكز الخدمات الحكومية، والذي يجسد روح الترحيب والسهولة في تقديم الخدمات للمواطنين.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، يأتي هذا الشعار ضمن رؤية المراكز لتعزيز تجربة المراجعين وتأكيد التزامها بتقديم خدمات حكومية قريبة من المواطنين، تتميز بالبساطة والودّ وسرعة الإنجاز.