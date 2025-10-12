الأحد 2025-10-12 09:09 م
 

إطلاق شعار "حيالله" لمراكز الخدمات الحكومية

الأحد، 12-10-2025 08:04 م

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شعارها الجديد "حيالله" لمراكز الخدمات الحكومية، والذي يجسد روح الترحيب والسهولة في تقديم الخدمات للمواطنين.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، يأتي هذا الشعار ضمن رؤية المراكز لتعزيز تجربة المراجعين وتأكيد التزامها بتقديم خدمات حكومية قريبة من المواطنين، تتميز بالبساطة والودّ وسرعة الإنجاز.


ويعبّر شعار "حيالله" عن القيم التي تنفذها مراكز الخدمات الحكومية، وهي الانفتاح على المواطنين، والتواصل الإيجابي، وتسهيل الإجراءات بما يعكس صورة عصرية وإنسانية للخدمة العامة.

 
 
