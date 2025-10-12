الملك يعزي هاتفيا أمير دولة قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ

وعبر جلالة الملك خلال الاتصال، الأحد، عن مواساته بهذا المصاب، سائلا العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتطرق الاتصال إلى اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، إذ ثمن جلالته جهود قطر في التوصل للاتفاقية، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر وتركيا، مؤكدا ضرورة تنفيذ جميع مراحلها.
