وزير العدل يبحث مع وفد أميركي التعاون في مجالات حقوق الإنسان

الوكيل الإخباري- استقبل وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، في مكتبه اليوم الأحد، وفدا أميركيا برئاسة جاكوب ماكغي، المسؤول الأول في مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأميركية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال حقوق الانسان.

وبحسب بيان للوزارة، أكد التلهوني، خلال اللقاء عمق العلاقات الأردنية الأميركية، وما تشهده من تطور متواصل على مختلف الأصعدة، خاصة في مجالات سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة.



وجرى استعراض خلال اللقاء جهود وزارة العدل في تحديث التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وتطوير برامج الإصلاح القضائي، بما ينسجم مع المعايير الدولية.



وبحث الجانبان جهود الأردن في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث شدد التلهوني، على أن المملكة تولي هذه القضية أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، وتعمل باستمرار على تطوير التشريعات وتعزيز قدرات الأجهزة المختصة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.



وأشار إلى التزام الحكومة بتوفير الحماية والدعم للضحايا، بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع وصون كرامتهم الإنسانية، مؤكدا الحرص على تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، وبالشراكة مع المجتمع الدولي لتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.