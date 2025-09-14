وزير العدل يبحث مع وفد أميركي التعاون في مجالات حقوق الإنسان

وبحسب بيان للوزارة، أكد التلهوني، خلال اللقاء عمق العلاقات الأردنية الأميركية، وما تشهده من تطور متواصل على مختلف الأصعدة، خاصة في مجالات سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة.
وجرى استعراض خلال اللقاء جهود وزارة العدل في تحديث التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وتطوير برامج الإصلاح القضائي، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وبحث الجانبان جهود الأردن في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث شدد التلهوني، على أن المملكة تولي هذه القضية أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، وتعمل باستمرار على تطوير التشريعات وتعزيز قدرات الأجهزة المختصة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.
وأشار إلى التزام الحكومة بتوفير الحماية والدعم للضحايا، بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع وصون كرامتهم الإنسانية، مؤكدا الحرص على تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، وبالشراكة مع المجتمع الدولي لتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.
وشارك في اللقاء عدد من ممثلي الوزارات والجهات الرسمية المعنية، من بينها وزارات الخارجية والعمل ومديرية الأمن العام.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن عن مزاد للأرقام المميزة
-
الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله لمشاجرة في القويسمة
-
الحكومة توافق على نظام معدل لتأجير الأراضي في وادي الأردن
-
رسميا .. الحكومة تكشف عن موعد تطبيق برنامج خدمة العلم
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية
-
مجلس الوزراء يوافق على قرارات في ٣ قطاعات مهمة
-
دور نشر أردنية تشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب
-
افتتاح دورة تخطيط العمليات المشتركة 4 في كلية القيادة والأركان