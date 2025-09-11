وزير العمل يرعى حفل تخريج مدربي مؤسسة التدريب المهني في "لومينوس"

وحضر حفل التخريج الذي يأتي ضمن جهود وزير العمل في دعم التعليم التقني ومؤسسات التعليم المهني في الأردن عميد كلية لومينوس الجامعية التقنية الدكتور محمد أبو قديس، رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير زياد المناصير، مدير مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، مدير مشروع في الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وضابطة المنح مجد الطراونة.
وخضع الخريجون إلى التدريب في برنامج الأنظمة الإلكترونية وصيانة السيارات الهجينة.
ويهدف التدريب إلى بناء قدرات مدربي مؤسسة التدريب المهني وتعزيز مهاراتهم واكسابهم أدوات تدريبية حديثة تعزز من جودة البرامج المقدمة للمتدربين المستفيدين من دورات المؤسسة.
