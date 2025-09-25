وزير المياه والري يستقبل وفد وزارة الطاقة السوري

11:47 ص

الوكيل الإخباري- استقبل وزير المياه والري، رائد أبو السعود، الخميس، في مكتبه معاون مدير الإدارة العامة للمياه السوري، طاهر العمر، ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية السوري، أحمد الكوان، بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، ومحمد الطويل، المستشار الإقليمي للمياه في "ورلد فيجن إنترناشونال"، وأعضاء الوفد السوري، وعدد من المسؤولين، على هامش أعمال ورشة العمل الفنية المشتركة بين الأردن وسوريا حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية، التي تُعقد في عمّان على مدار 5 أيام، وجرى بحث عدد من القضايا المائية المشتركة. اضافة اعلان





واستعرض أبو السعود تحديات الأمن المائي، كونه محورًا أساسيًا للاستقرار والتطور والازدهار، خاصة في ظل تأثير التغييرات المناخية التي تداهم المنطقة بشكل متسارع والعالم أجمع، وكذلك تأثير الجفاف والفيضانات، وضرورة التكيف مع هذه التحولات المناخية، التي إذا لم يتم تداركها سيكون لها آثار اقتصادية واجتماعية حادة على المجتمعات، قد لا يمكن مواجهتها بتنفيذ مشاريع البُنى التحتية وحدها، بل المطلوب تعزيز إجراءات الحوكمة، وإعادة هيكلة مؤسسات المياه، واعتماد المعايير العالمية في الإدارة، لتحسين موارد المياه، وتحسين إدارة المياه الجوفية وحمايتها، وتعزيز القوانين، وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة، مبينًا أن الأردن خطا خطوات فاعلة وملموسة في هذه المجالات كافة.



واستعرض الحيصة أبرز أوجه التعاون البنّاء بين البلدين، خاصة في مجالات التكيف مع المناخ، وتعزيز استدامة مصادر المياه وحمايتها، وزيادة الوعي المائي، مؤكدًا المُضي قدمًا بعدد من البرامج المشتركة.



من جهته، أشاد معاون مدير الإدارة العامة للمياه السوري، طاهر العمر، بالتعاون البنّاء في سبيل تعزيز مواجهة التحديات المائية المتشابهة بين البلدين الشقيقين، مثمّنًا الجهود الأردنية والإدارة المائية الحصيفة في التعامل مع ندرة المياه بكفاءة عالية.