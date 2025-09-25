الخميس 2025-09-25 02:22 م
 

وزير المياه والري يستقبل وفد وزارة الطاقة السوري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
الخميس، 25-09-2025 11:47 ص
الوكيل الإخباري-   استقبل وزير المياه والري، رائد أبو السعود، الخميس، في مكتبه معاون مدير الإدارة العامة للمياه السوري، طاهر العمر، ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية السوري، أحمد الكوان، بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، ومحمد الطويل، المستشار الإقليمي للمياه في "ورلد فيجن إنترناشونال"، وأعضاء الوفد السوري، وعدد من المسؤولين، على هامش أعمال ورشة العمل الفنية المشتركة بين الأردن وسوريا حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية، التي تُعقد في عمّان على مدار 5 أيام، وجرى بحث عدد من القضايا المائية المشتركة.اضافة اعلان


واستعرض أبو السعود تحديات الأمن المائي، كونه محورًا أساسيًا للاستقرار والتطور والازدهار، خاصة في ظل تأثير التغييرات المناخية التي تداهم المنطقة بشكل متسارع والعالم أجمع، وكذلك تأثير الجفاف والفيضانات، وضرورة التكيف مع هذه التحولات المناخية، التي إذا لم يتم تداركها سيكون لها آثار اقتصادية واجتماعية حادة على المجتمعات، قد لا يمكن مواجهتها بتنفيذ مشاريع البُنى التحتية وحدها، بل المطلوب تعزيز إجراءات الحوكمة، وإعادة هيكلة مؤسسات المياه، واعتماد المعايير العالمية في الإدارة، لتحسين موارد المياه، وتحسين إدارة المياه الجوفية وحمايتها، وتعزيز القوانين، وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة، مبينًا أن الأردن خطا خطوات فاعلة وملموسة في هذه المجالات كافة.

واستعرض الحيصة أبرز أوجه التعاون البنّاء بين البلدين، خاصة في مجالات التكيف مع المناخ، وتعزيز استدامة مصادر المياه وحمايتها، وزيادة الوعي المائي، مؤكدًا المُضي قدمًا بعدد من البرامج المشتركة.

من جهته، أشاد معاون مدير الإدارة العامة للمياه السوري، طاهر العمر، بالتعاون البنّاء في سبيل تعزيز مواجهة التحديات المائية المتشابهة بين البلدين الشقيقين، مثمّنًا الجهود الأردنية والإدارة المائية الحصيفة في التعامل مع ندرة المياه بكفاءة عالية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية ٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

2

طب وصحة فقدان حاسة الشم قد يكشف عن هذا المرض

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الشهور السبعة من العام الحالي بنسبة 5.7%، وفق بيانات التجارة الخارجية الشهرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ووفق البيانا

اقتصاد محلي تراجع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 5.7% خلال الشهور الـ7 الأولى من 2025

حاويات شحن في مقاطعة جيانغسو، الصين، 10 نيسان 2025.

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% خلال الـ 7 شهور الأولى من 2025

خخم

المرأة والجمال كيف تحمين شعرك من التساقط في الخريف؟

ه

المرأة والجمال غسل الشعر بالشاي الأخضر.. سر طبيعي لشعر أقوى وأكثر صحة

ds

أخبار الشركات ثقة متجدّدة في السوق الأردني وبورصة عمّان تحقّق رقمًا قياسيًّا

العيسوي: المبادرات الملكية ماضية في ترجمة الرؤى الملكية إلى منجزات ملموسة

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق



 
 





الأكثر مشاهدة