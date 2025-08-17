وزير النقل يؤكد أهمية تسريع ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني

05:23 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، أهمية تسريع استكمال إجراءات ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني ضمن المدة الزمنية المحددة.





جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في مقر الوزارة، وحضره رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، ومدير عام شركة المطارات الأردنية، الكابتن محمد الجالودي، وأمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، إلى جانب مسؤولين وموظفين من الجهات ذات العلاقة.



وقال القطامين إن المشروع يمثل أولوية وطنية تتطلب أعلى درجات المتابعة، مبينًا أن تشغيل المطار سيعزز مكانة المملكة كمركز رئيسي لحركة الطيران والأنشطة الجوية في المنطقة، ويسهم في تعزيز التنافسية ورفع كفاءة البنية التحتية للطيران المدني.



ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتنسيق العمل بين جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات المحتملة، والالتزام بجدول زمني واضح يضمن الانتهاء من جميع مراحل الترخيص والتشغيل دون تأخير، مشددًا على أهمية متابعة التنفيذ بشكل دوري وتزويد الوزارة بتقارير تفصيلية عن نسب الإنجاز والخطوات المتبقية.



كما دعا الجهات ذات العلاقة إلى توفير جميع المتطلبات الفنية والتشغيلية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن جاهزية المطار واستدامة عمله كرافد رئيسي لقطاع النقل الجوي.



واطلع الوزير خلال الاجتماع على كامل التفاصيل الفنية والإدارية المتعلقة بملف المطار، فيما قدم المشاركون تصورًا متكاملاً يتضمن متطلبات الترخيص وخطط التهيئة اللازمة لإعادة تشغيل المطار بالشكل الأمثل.

