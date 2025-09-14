وزير النقل يتفقد مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء ويوجه بتوسيع الخدمات

10:57 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745961 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تفقد وزير النقل نضال القطامين، سير العمل في مشروع الباص سريع التردد (BRT) الذي يربط بين محافظتي عمّان والزرقاء، واستقل إحدى الحافلات في كلا الاتجاهين للاطلاع ميدانيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. اضافة اعلان





وأكد القطامين، خلال الزيارة مساء السبت، أن الهدف منها هو الاطلاع المباشر على واقع الخدمة، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين، وتحديد مجالات التطوير والتحسين، بما يواكب التطلعات في توفير نقل عام فعّال وآمن ومريح بين المحافظات.



وخلال الجولة، التي رافقه فيها مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، وجّه القطامين بتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني وتبسيط استخدامها بما يخدم جميع فئات المجتمع، وتعزيز مستوى الراحة داخل الحافلات، مع متابعة دائمة لنظافتها وجودة مرافقها، ورفع كفاءة منظومة السلامة، من خلال تطوير أنظمة المراقبة وتحسين بيئة التنقل داخل الحافلات.



وأشار الوزير إلى أن مشاريع قطاع النقل والخدمات اللوجستية مستمرة ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة النقل العام بين المحافظات، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والسلامة.



ونوّه القطامين إلى نجاح المرحلة الأولى من مشروع النقل المنتظم بين المحافظات، الذي أسهم في تقديم خدمات مكافئة لما يقدمه الباص سريع التردد، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من المشروع ستشهد انضمام محافظات إضافية، في إطار خطة الوزارة لتوسيع التغطية وتحقيق الربط الفعّال بين المحافظات، وتقليل زمن التنقل، وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل العام.