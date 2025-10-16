الخميس 2025-10-16 07:01 م
 

وزير النقل يلتقي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة المطار الدولي

وزير النقل يلتقي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة المطار الدولي
وزير النقل يلتقي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة المطار الدولي
 
الخميس، 16-10-2025 05:55 م
الوكيل الإخباري-  في سياق المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تذليل العقبات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، التقى وزير النقل نضال القطامين اليوم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة المطار الدولي.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المستمر بين المجموعة ووزارة النقل، فيما استمع الوزير إلى عرض من المجموعة حول تطلعاتها وخططها للسنوات القادمة، والتي تتماشى مع خطط التوسعة في المطار، وإجراءات المجموعة لتطوير الخدمات وتحسين جودة الأداء والاستثمار في البنية التحتية للمطار وخطط خدمة الاستثمارات القائمة وتوسعتها وتطويرها، بما يواكب المشاريع المستقبلية ويعزز استدامة النمو في قطاع النقل الجوي.

وأكد الوزير أهمية الاستمرار في تطوير الاستثمارات لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية والإدارية، بما يحقق الأثر المالي والاقتصادي الإيجابي للمملكة ولقطاع النقل على حد سواء.

ووجّه الوزير خلال اللقاء بعدد من الملاحظات والتعليمات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع وتقييم الأداء، بما يضمن استمرار التعاون المثمر بين الوزارة والمجموعة لخدمة قطاع النقل الجوي وتعزيز مكانة المطار كمركز إقليمي متميز.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن يضبط 42 شخصاً شاركوا بمشاجرة وقعت داخل الجامعة الأردنية

أخبار محلية الأمن يضبط 42 شخصاً شاركوا بمشاجرة وقعت داخل الجامعة الأردنية

ل

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل فراج وعشيرة النوافعة

ل

عربي ودولي الشرطة الإسرائيلية: أطلقنا النار على سيارة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب

قرارات صادرة عن رئيس الجامعة الأردنية

أخبار محلية قرارات صادرة عن رئيس الجامعة الأردنية

الملك يجتمع بأعضاء في البرلمان الهنغاري في بودابست

أخبار محلية الملك يجتمع بأعضاء في البرلمان الهنغاري في بودابست

ب

أسواق ومال تعرّف على أكثر العرب ثراءً في عام 2025

اتحاد العمال و"العمل الدولية" يطلقان حوارات وطنية لدعم المرأة في سوق العمل

أخبار محلية اتحاد العمال و"العمل الدولية" يطلقان حوارات وطنية لدعم المرأة في سوق العمل

وزير النقل يلتقي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة المطار الدولي

أخبار محلية وزير النقل يلتقي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة المطار الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة