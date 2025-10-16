وزير النقل يلتقي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة المطار الدولي

05:55 م

الوكيل الإخباري- في سياق المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تذليل العقبات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، التقى وزير النقل نضال القطامين اليوم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة المطار الدولي. اضافة اعلان





وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المستمر بين المجموعة ووزارة النقل، فيما استمع الوزير إلى عرض من المجموعة حول تطلعاتها وخططها للسنوات القادمة، والتي تتماشى مع خطط التوسعة في المطار، وإجراءات المجموعة لتطوير الخدمات وتحسين جودة الأداء والاستثمار في البنية التحتية للمطار وخطط خدمة الاستثمارات القائمة وتوسعتها وتطويرها، بما يواكب المشاريع المستقبلية ويعزز استدامة النمو في قطاع النقل الجوي.



وأكد الوزير أهمية الاستمرار في تطوير الاستثمارات لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية والإدارية، بما يحقق الأثر المالي والاقتصادي الإيجابي للمملكة ولقطاع النقل على حد سواء.



ووجّه الوزير خلال اللقاء بعدد من الملاحظات والتعليمات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع وتقييم الأداء، بما يضمن استمرار التعاون المثمر بين الوزارة والمجموعة لخدمة قطاع النقل الجوي وتعزيز مكانة المطار كمركز إقليمي متميز.