 
الجمعة 2024-12-20 10:38 م
 

وصول القوات المسلحة الإماراتية المشاركة بالتمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4"

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 20-12-2024 08:48 م
الوكيل الإخباري-   وصلت مساء اليوم الجمعة القوات المسلحة الإماراتية المشاركة بالتمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4"، والمقرر إقامته من 19 وحتى 30 الشهر الجاري على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان


ويهدف التمرين إلى تطبيق مفاهيم جديدة على مختلف الأصعدة لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة بين القوات المسلحة الأردنية والاماراتية المشاركة من خلال تطوير الكفاءات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، والإسهام في تعزيز الأمن الإقليمي.

يشار إلى أن التمرين العسكري المشترك " الثوابت القوية" ينفذ منذ عام 2019 بين الجيشين الأردني والاماراتي ويجري التركيز فيه على سيناريوهات متعددة منها مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية التي قد تعترض القوات العسكرية في بيئة عمليات إقليمية مشتركة والسيناريوهات المتوقعة ضمن البيئة الاستراتيجية.
 
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