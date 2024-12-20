وصول القوات المسلحة الإماراتية المشاركة بالتمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4"

ويهدف التمرين إلى تطبيق مفاهيم جديدة على مختلف الأصعدة لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة بين القوات المسلحة الأردنية والاماراتية المشاركة من خلال تطوير الكفاءات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، والإسهام في تعزيز الأمن الإقليمي.
يشار إلى أن التمرين العسكري المشترك " الثوابت القوية" ينفذ منذ عام 2019 بين الجيشين الأردني والاماراتي ويجري التركيز فيه على سيناريوهات متعددة منها مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية التي قد تعترض القوات العسكرية في بيئة عمليات إقليمية مشتركة والسيناريوهات المتوقعة ضمن البيئة الاستراتيجية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعرب عن أسفه لقرار السويد بوقف تمويل الأونروا
-
الكورة: زراعة 80 ألف شجرة في اللواء أغلبها من شجر الخروب
-
الحنيطي يتفقد واجهة كتيبة حرس الحدود/9 الملكية (صور)
-
البدء بمنح الأردنيين تأشيرة دخول الكترونية للأراضي الروسية مدتها 60 يوماً
-
التعليم العالي توضح حول قرار مجلس الوزراء بإعفاء طلبة موفودين
-
الأردن يرحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب رأياً استشارياً يتعلق بصالح الفلسطينيين
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1345حالة إسعافية خلال 24 ساعة
-
بلدية الكرك تعلن فتح غرف عمليات رئيسية للتعامل مع الظروف الجوية