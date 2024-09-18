وصول طائرة مساعدات أردنية الى لبنان

الوكيل الإخباري- بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وصلت الى مطار بيروت قبل ظهر اليوم، طائرة مساعدات أردنية تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130، قادمة من عمان، وعلى متنها مساعدات طبية وغذائية، لمساعدة لبنان عقب الانفجارات التي وقعت بالامس، وتقدر المساعدات بنحو ثمانية أطنان.

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وكان في استقبال الطائرة في "مطار رفيق الحريري" في بيروت السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل قيادة الجيش اللبناني العميد عماد الاشقر على رأس وفد من ضباط الجيش.



وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد شكر جلالة الملك عبد الله الثاني على مبادرته، في بيان اصدره مساء امس عقب تلقيه اتصالاً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل له توجيهات جلالة الملك بتقديم أي مساعدات طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني لمعالجة الآلاف من المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا في عملية التفجير الجماعي في لبنان.



وأكد الصفدي خلال الاتصال "وقوف الأردن مع أمن لبنان وسيادته واستقراره وتضامن

ه معه ومع الشعب اللبناني الشقيق".



وشدد "على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، عبر الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية والتزام قرار مجلس الأمن الرقم 1701".