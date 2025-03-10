وفاة بحادث دهس بعد سباق بين مركبتين في شارع الجامعة

وتبين أن المركبتين كانتا في حالة سباق على الطريق العام، مما أدى إلى دهس أحد المارة.
وقد تم ضبط المركبتين اللتين تسببتا في الحادث وإيداعهما في ساحة الحجز، كما تم تحويل السائقين إلى المركز الأمني لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهما.
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