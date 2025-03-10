 
الإثنين 2025-03-10 10:37 ص
 

وفاة بحادث دهس بعد سباق بين مركبتين في شارع الجامعة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 10-03-2025 09:14 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير في تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث مروع في شارع الجامعة، حيث وقع حادث دهس أدى إلى وفاة شخص. وكان الحادث نتيجة سباق غير قانوني بين مركبتين، حيث تسببت السرعة الزائدة في وقوع الحادث المأساوي.اضافة اعلان


وتبين أن المركبتين كانتا في حالة سباق على الطريق العام، مما أدى إلى دهس أحد المارة.

وقد تم ضبط المركبتين اللتين تسببتا في الحادث وإيداعهما في ساحة الحجز، كما تم تحويل السائقين إلى المركز الأمني لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهما.
 
 
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